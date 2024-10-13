بالفيديو.. لحظة انتشال أول ضحية من حادث تصادم قطارين في مصر

انتشل أحد الصيادين بالتعاون مع رجال الإنقاذ النهري، جثمان أول حالة وفاة من ترعة الإبراهيمية؛ وذلك على مسافة 30 مترًا من مكان تصادم قطارين بمحافظة المنيا، جنوبي مصر.
وحسب موقع "مصراوي"، كان الحادث قد أسفر عن 20 شخصًا؛ وفقًا لبيان صادر عن مديرية الصحة بمحافظة المنيا، وجرى الدفع بـ23 سيارة إسعاف، ورفع حالة التأهب الطبي في جميع مستشفيات المحافظة.
ونقل "مصراوي" عن شاهد العيان عم "علي الصياد" -أحد المواطنين الذين شاركوا في عملية إنقاذ الضحايا- قوله: "كنت أصطاد بمركبي الصغير فجرًا في ترعة الإبراهيمية، وعندما رأيت الحادث، هرعت فورًا إلى مكان الحادث، فوجدت منظرًا مأساويًّا، عربات القطار سقطت في ترعة الإبراهيمية، والناس تصرخ وتصرخ طلبًا للمساعدة، فشاركت في عملية الإنقاذ ونقلت عشرات الضحايا لبر الأمان".
وتُواصل الأجهزة المعنية بمحافظة المنيا، انتشال عربة القطار التي سقطت في ترعة الإبراهيمية، وجرى الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ، وفصل القطار عن العربتين المتضررتين.