بالفيديو.. لحظة انتشال أول ضحية من حادث تصادم قطارين في مصر

ونقل "مصراوي" عن شاهد العيان عم "علي الصياد" -أحد المواطنين الذين شاركوا في عملية إنقاذ الضحايا- قوله: "كنت أصطاد بمركبي الصغير فجرًا في ترعة الإبراهيمية، وعندما رأيت الحادث، هرعت فورًا إلى مكان الحادث، فوجدت منظرًا مأساويًّا، عربات القطار سقطت في ترعة الإبراهيمية، والناس تصرخ وتصرخ طلبًا للمساعدة، فشاركت في عملية الإنقاذ ونقلت عشرات الضحايا لبر الأمان".