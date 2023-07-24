فيديو يهزُّ البريطانيين: اعتقال مروِّع لأم أمام طفلها.. والسبب تافه!

وقالت شرطة لندن في بيان: "نحن على علم بمقطع فيديو يتم تداوله، يُظهر سيدة يتم تكبيل يديها من قِبل الشرطة". وبحسب الشرطة فقد كان يتم التفتيش على تذاكر الركاب، و"غادرت إحدى النساء الحافلة بعد عدم امتثالها لطلب مفتش الإيرادات للتحقق من أنها دفعت الأجرة. وعندما طلبت منها الشرطة التوقف حاولت الخروج، وأصبحت مسيئة؛ ونتيجة لذلك تم اعتقالها للاشتباه في التهرب من أجرة السفر، وتم احتجازها. وعندما ثبت لاحقًا أن المرأة دفعت الأجرة تم إلغاء اعتقالها، وسُمح لها بالذهاب في طريقها".