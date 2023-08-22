"لا دليل على مسار أشد".. 36 طفرة لمتغيّر "كورونا" الجديد تضعه تحت المراقبة!

تجدر الإشارة إلى أن ست حالات إصابة بالمتغيّر الجديد لـ COVID-19 اكتُشفت في أربعة بلدان منذ بداية يوليو الماضي؛ حيث يعود سبب اهتمام العلماء بشكل خاص بهذا المتغير الجديد "BA.2.86" لاحتوائه على 36 طفرة تميزه عن متغير XBB.1.5 السائد حالياً، مع أنه لا يوجد دليل موثوق على أنه ينتشر بسرعة او أن مساره أشد مقارنة بالمتغيرات الأخرى.