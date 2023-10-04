تجاوُز سيارة لحظةَ تجاوزها لأخرى.. شاهد أغرب حادث على طريق في إيطاليا
كشف فيديو مروع عن أغرب حادث على أحد الطرق في جزيرة سردينيا جنوب إيطاليا، عندما اصطدمت سيارة فيراري حمراء بسيارة لامبورغيني زرقاء، بينما كانت السيارتان تحاولان تجاوز شاحنة صغيرة بيضاء، وقد أسفر الحادث عن مقتل اثنين وإصابة أربعة آخرين.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد وقع الحادث أول أمس الاثنين، حين كانت قافلة من السيارات الفخمة تسير على طريق في بلدة سان جيوفاني سويرجيو جنوبي سردينيا.
وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، يسافر السياح المشاركون في القافلة لعدة أيام، عبر الجزيرة بسيارات فخمة، ويزورون معالم الجزيرة، ويبيتون بفنادقها.
وفي الفيديو الذي بثته الصحيفة، تظهر شاحنة صغيرة بيضاء أمام صف من السيارات الرياضية الملونة.
ولكن بعد ثوانٍ تُظهر اللقطات سيارة فيراري حمراء وهي تقترب من سيارة لامبورغيني زرقاء؛ بينما كانت اللامبورغيني تحاول تجاوز الشاحنة في نفس الوقت.
وبسبب ضيق الطريق، اصطدمت الفيراري باللامبورغيني، التي اصطدمت بدورها بأسفل الشاحنة، فانقلبت الشاحنة بعد ذلك بعنف على جانبها.
وبحسب التقارير، انقلبت الفيراري التي كانت بعيدة عن الأنظار، على الجانب الآخر من العربة، واشتعلت فيها النيران؛ مما أدى إلى محاصرة زوجين سويسريين بداخلها، تبلغ أعمارهما 63 و67 عامًا، وقد احترق الزوجان السويسريان حتى الموت في الحادث. كما أصيب زوجان هنديان كانا في اللامبورغيني وتم نقلهما إلى المستشفى.
وأصيب زوجان إيطاليان كانا في الشاحنة، وتم نقلهما إلى المستشفى.
ونقلت الصحيفة عن شهود عيان، أن النيران اشتعلت في سيارة الفيراري، وأمكن سماع صراخ من بداخلها.
وتظهر في اللقطات السيارة اللامبورغيني وقد تعرضت لأضرار بالغة على جانب الطريق، محاطة بسحابة من الغبار والدخان؛ بينما كانت العربات تسد كلا المسارين.
وقامت السلطات بمصادرة بقايا المركبات الثلاث؛ فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.