تجاوُز سيارة لحظةَ تجاوزها لأخرى.. شاهد أغرب حادث على طريق في إيطاليا

وبحسب التقارير، انقلبت الفيراري التي كانت بعيدة عن الأنظار، على الجانب الآخر من العربة، واشتعلت فيها النيران؛ مما أدى إلى محاصرة زوجين سويسريين بداخلها، تبلغ أعمارهما 63 و67 عامًا، وقد احترق الزوجان السويسريان حتى الموت في الحادث. كما أصيب زوجان هنديان كانا في اللامبورغيني وتم نقلهما إلى المستشفى.