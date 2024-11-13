احذروا الانشغال عن الطريق.. شاهد ما فعله قطار بفتاة روسية مشغولة بصوت سماعات الرأس

في واقعةٍ تدق جرس إنذار من الانشغال بأي شيء عن الطريق؛ كشَفَ فيديو مروع عن اللحظة التي صدم فيها قطارٌ فتاةً ترتدي سماعات رأس أثناء سيرها على معبر السكك الحديدية في روسيا، ونجت بأعجوبة بإصابات طفيفة فقط.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث المروع يوم الأربعاء 6 نوفمبر، في مدينة سيرجيف بوساد، شمالي شرق العاصمة موسكو.
وفي الفيديو الصادم، تظهر الفتاة وهي تسير نحو معبر السكك الحديدية، غير منتبهة إلى قدوم القطار؛ حيث كان صوت الموسيقى المنبعث من سماعات الرأس يغطي على صوت القطار، واستمرت الفتاة في سيرها على معبر السكك الحديدية حتى صدمها القطار الذي كان يسير بسرعة منخفضة، قبيل دخوله المحطة.
ومع ذلك نجت الفتاة بعد إصاباتها بجروح طفيفة، حين سحبها القطار بعيدًا عن قضيب السكك الحديدية قبل أن يتوقف؛ وفقًا لتقارير محلية.
وقالت أم الفتاة التي لم يتم الكشف عن اسمها لوسائل الإعلام المحلية: إن ابنتها نجت "بمعجزة".
وأضافت الأم أنها شاهدت الفيديو الذي الْتقطته كاميرات المراقبة بالمحطة، وأن سائق القطار لم يكن مخطئًا في الحادث، وأن ابنتها نجت لأن القطار كان يتباطأ قبل المحطة؛ لذا كانت قوة الاصطدام منخفضة.
وأضافت الأم: "قلت لابنتي: لو كان القطار سريعًا لَتحول جسدك إلى أشلاء".
وقالت الأم: "ستتعلم ابنتي درسًا يستمر معها مدى الحياة، وبنسبة 100%. لقد تركت ابنتي سماعات الرأس هناك على القضبان.. وقلت لها: لا مزيد من سماعات الرأس. سماعات الرأس في المنزل فقط، اجلسي واستمعي إلى الموسيقى".
ويُجري مكتب المدعي العام للنقل بين المناطق في موسكو تحقيقًا في الحادث.