احذروا الانشغال عن الطريق.. شاهد ما فعله قطار بفتاة روسية مشغولة بصوت سماعات الرأس

وفي الفيديو الصادم، تظهر الفتاة وهي تسير نحو معبر السكك الحديدية، غير منتبهة إلى قدوم القطار؛ حيث كان صوت الموسيقى المنبعث من سماعات الرأس يغطي على صوت القطار، واستمرت الفتاة في سيرها على معبر السكك الحديدية حتى صدمها القطار الذي كان يسير بسرعة منخفضة، قبيل دخوله المحطة.