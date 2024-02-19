احذرها.. دراسة: تدخين السجائر "يضرب" جهاز المناعة لدى الإنسان

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن هناك أكثر من 40 مادة كيميائية في دخان التبغ تسبب السرطان، "ويزداد احتمال إصابة المدخنين بسرطان الرئة بنحو 20 ضعفًا عن غير المدخنين.. ويسبب التدخين؛ وفقًا لدراسات عدة؛ فإن حوالى 90% من سرطانات الرئة تصيب الرجال، و80% تصيب النساء، وكلما طالت مدة التدخين زاد خطر الإصابة بالسرطان في عدة أعضاء في الجسم".