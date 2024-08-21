الاتحاد الأوروبي يستبعد اتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة فيروس جدري القرود

استبعدت السلطات الصحية الأوروبية أي إجراء استثنائي حاليًا على مستوى الاتحاد الأوروبي، لمواجهة احتمالات تفشي فيروس جدري القرود (أو مبوكس)؛ لأن الخطر الذي يشكله على عدد أكبر من السكان لا يزال "منخفضًا".