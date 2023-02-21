ظاهرة غريبة أربكت الجميع.. شاهد ما حدث في سماء سوريا وتركيا لحظة الزلزال

أما بالنسبة لفرضية أن الضوء انفجر على خطوط الكهرباء، فالأضواء شوهدت أيضًا خارج المناطق السكنية، بعيدًا عن خطوط الإمداد ومحطات الطاقة، ولم تتبعها أي حرائق؛ بل كانت ومضات من الضوء الساطع تظهر ثم تختفي في مكان ما، لتُعاود الظهور وتختفي في مكان آخر على التوالي، واستمرت في الظهور حتى بعد انقطاع الكهرباء عن المنطقة.