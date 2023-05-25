الإمارات تُوقِف عددًا من الإسرائيليين على خلفية مقتل إسرائيلي

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن "القيادة العامة لشرطة دبي تعلن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية، بعد قيامهم بالاعتداء والتسبب في وفاة مواطن من ذات الجنسية".