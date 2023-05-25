الإمارات تُوقِف عددًا من الإسرائيليين على خلفية مقتل إسرائيلي

أعلنت سلطات دبي، مساء الأربعاء، توقيف عدد لم تحدده من الإسرائيليين؛ على خلفية مقتل مواطن إسرائيلي في الإمارات العربية المتحدة.
وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن "القيادة العامة لشرطة دبي تعلن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية، بعد قيامهم بالاعتداء والتسبب في وفاة مواطن من ذات الجنسية".
وأضاف أنه "سيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
ولم تتضح بعدُ ملابسات الحادثة.
من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لوكالة "فرانس برس": إن "مواطنًا إسرائيليًّا في منتصف الثلاثينيات قُتِل طعنًا في دبي" الأربعاء.
وأضاف أن السلطات المحلية تحقق في القضية.