أزمة تضرب أكبر 3 ماركات.. تصاعُد فضيحة شركات السيارات اليابانية

ووجدت أيضًا أن اختبارات التصادم لطرازَي Atenza وAxela، التي لم تعد قيد الإنتاج، تم التلاعب بها باستخدام مؤقت لإطلاق الوسائد الهوائية أثناء بعض اختبارات التصادم الأمامي، بدلاً من الاعتماد على جهاز استشعار على متن السيارة لاكتشاف الاصطدام. وهبطت أسهم مازدا 3.3 في المئة.