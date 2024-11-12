يعادل تفجير مئات القنابل النووية.. الأرض على موعد اليوم مع وصول كويكب "أبوفيس" المخيف

وبالرغم من أن العلماء أكدوا بالفعل أن الكويكب سيمرُّ على مسافة آمنة، تبلغ 19000 ميل (31000 كيلومتر) من الأرض إلا أن عواقب القرب تجعله محورًا رئيسيًّا في أبحاث الكويكبات.