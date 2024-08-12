مرعب.. شاهد مواجهة بين "كوبرا الملك" وهندي بيدين عاريتين

ونشرت صفحة "نيتشر از أميزنغ" المتخصصة في الحياة الطبيعة، الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "X"، وفيه يظهر الرجل وهو يسحب الحية العملاقة من ذيلها من بين الحشائش وفروع الأشجار على جانب الطريق بإحدى قرى الهند، فيما وقف أهالي القرية يراقبونه، وحين ظهرت الحية الضخمة التي ربما زاد طولها على 4 أمتار، نسمع صراخ امرأة من الرعب.