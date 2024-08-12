مرعب.. شاهد مواجهة بين "كوبرا الملك" وهندي بيدين عاريتين

كشف فيديو مروع لحظة قيام رجل هندي باصطياد حية "كوبرا الملك" في الهند، بيدين عاريتين.
ونشرت صفحة "نيتشر از أميزنغ" المتخصصة في الحياة الطبيعة، الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "X"، وفيه يظهر الرجل وهو يسحب الحية العملاقة من ذيلها من بين الحشائش وفروع الأشجار على جانب الطريق بإحدى قرى الهند، فيما وقف أهالي القرية يراقبونه، وحين ظهرت الحية الضخمة التي ربما زاد طولها على 4 أمتار، نسمع صراخ امرأة من الرعب.
ويستمر الفيديو مع محاولات الرجل الخبير السيطرة على الحية، التي استدارت في لحظات ورفعت جسدها ورأسها، محاولة لدغ الرجل الذي تفادى هجومها ببراعة حتى تمكن من السيطرة عليها.
وبعدها وضع الرجل رأس الكوبرا في كيس ضخم أعده، وأسرعت الحية بالاختباء في داخله ليغلقه بعدها.
وحسب موسوعة "ويكيبيديا"، فإن كوبرا الملك هي ثعبان سام يعيش في مناطق جنوب شرق آسيا والهند، ويبلغ طوله بين 3.5 أمتار و4.5 أمتار، وأطول حية كوبرا ملك تم التقاطها في ماليزيا سنة 1937 بلغ طولها 5.71 أمتار في حديقة لندن للحيوانات. يوازي رأس الناشر الملك حجم قبضة يد الإنسان ويمكن لمقدمة جسمه الانتصاب حتى يبلغ ارتفاعها معدل طول إنسان راشد.
ويكفي السم المستخرج من كوبرا الملك لقتل فيل ضخم أو 20 إنسانًا، وتؤثر السموم على الجهاز العصبي المركزي للضحية، مما يؤدي إلى ألم شديد، وتشوش الرؤية، ودوار، ونعاس، وشلل في النهاية.
وإذا كان التسمم خطيرًا، فإنه يتطور إلى انهيار القلب والأوعية الدموية، وتقع الضحية في غيبوبة. وسرعان ما يتبعه الموت بسبب فشل الجهاز التنفسي. ويمكن أن يموت الشخص المصاب في غضون 30 دقيقة.
وعلى الرغم من ضخامة كوبرا الملك إلا أنها تزن 6 كيلوجرامات وهي سريعة ورشيقة الحركة، ومتوسط عمر كوبرا الملك نحو 20 عامًا.