بالصور: الجوع والدمار يحاصران سكان غزة.. والموت يترقب

لا تحتاج إلى أن تمشي في شوارع وأحياء غزة لتعرف حجم الدمار الذي حل بها، والجوع الذي يفتك بسكانها، فربما الصور تنقل المشهد بشيء من التفصيل والدقة، فحجم الدمار والركام في القطاع الجريح غير مسبوق، ويشير بوضوح إلى قسوة العدوان الإسرائيلي الغاشم، كما أن الجوع الذي ينخر في أجساد أبنائها واضح للعيان.