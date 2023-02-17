بجانب سياراتها الفاخرة.. "بوغاتي" تطرح نظاراتها الجديدة بأسعار تصل إلى 56 ألف ريال

وأعرب المصمم عن دهشته وسعادته عندما تواصلت معه شركة بوغاتي لتصميم النموذج الجديد من نظارات بوغاتي الشخصية، وهو التصميم الذي جمع بين خبرة في التصميم، تمتد لأكثر من 60 عامًا، وأناقة وفخامة شركة بوغاتي.