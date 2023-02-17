بجانب سياراتها الفاخرة.. "بوغاتي" تطرح نظاراتها الجديدة بأسعار تصل إلى 56 ألف ريال

اتجهت شركة بوغاتي مؤخرًا إلى توسعة نطاق أرباحها؛ وذلك بتقديم منتجات أخرى متنوعة بجانب سياراتها الغنية عن التعريف؛ لذا استهدفت بوغاتي مؤخرًا بعض المهتمين بالإكسسوارات والموضة من مهووسي اقتناء منتجاتها، وأصحاب السيارات الفاخرة من العلامة التجارية.
وتفصيلاً، أطلقت الشركة نظارات بوغاتي الجديدة كليًّا بالتعاون مع رائد مجال الأزياء البصرية Larry D. Sands، وذلك في حدث في ميلانو بإيطاليا بداية شهر فبراير الجاري، وهي متوافرة للشراء في أي وقت.
وأعرب المصمم عن دهشته وسعادته عندما تواصلت معه شركة بوغاتي لتصميم النموذج الجديد من نظارات بوغاتي الشخصية، وهو التصميم الذي جمع بين خبرة في التصميم، تمتد لأكثر من 60 عامًا، وأناقة وفخامة شركة بوغاتي.
وتقول بوغاتي إن النظارات متوافرة في متاجر حصرية للغاية، ويتراوح أسعارها بين 1295 و15 ألف دولار؛ وذلك اعتمادًا على الطراز والمواد المستخدمة في البناء.
وتنص علامة Molsheim التجارية على أن المجموعة الأولى تحتوي على 37 قطعة، سيتم صناعتها من مواد نادرة، مثل الذهب عيار 18 قيراطًا، والبلاديوم، والفضة الإسترليني، وألياف الكربون، وخشب الأبانوس.
وتتميز مجموعة نظارات بوغاتي الجديدة باعتمادها على تقنية البخار الإيجابي، التي تتطلب تبخير مادة صلبة؛ ليتم وضعها على سطح المنتج؛ وبالتالي تعمل مثل طلاء الماس. وينتج من ذلك سطح مقاوم للتآكل. وهي التقنية نفسها المستخدَمة في تطوير وإنتاج سيارات بوغاتي الخارقة.