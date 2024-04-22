الصين.. فيضانات عارمة تشرد عشرات الآلاف وتوقعات بعواصف رعديّة ورياح عاتية

وأشارت إلى أنّه تمّ إجلاء أكثر من 53 ألف شخص في المقاطعة ونقلهم إلى أماكن أخرى، منهم أكثر من 45 ألفاً من مدينة تشينغيوان الواقعة على ضفّتي نهر بي في منطقة دلتا نهر اللؤلؤة.