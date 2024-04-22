الصين.. فيضانات عارمة تشرد عشرات الآلاف وتوقعات بعواصف رعديّة ورياح عاتية

تسببت موجة الأمطار الغزيرة على جنوب الصين في فيضانات شديدة، شردت عشرات الآلاف من الأشخاص بسبب مياه السيول الجارفة التي غمرت المنازل والطرقات في مدينة شينغيو.
وتعرضت مقاطعة قوانغدونغ بجنوب البلاد لأمطار غزيرة في الأيّام الماضية، ما أدّى لارتفاع منسوب الأنهر وأثار مخاوف من فيضانات.
ووفقما نقلت سكاي نيوز عربية وثقت فيديوهات تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، سيولاً قوية تجرف السيارات وتغمر المنازل والطرقات.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن قسم إدارة الكوارث المحلّيّ إنّ "ما مجموعه 11 شخصاً فقدوا بعد الهطول المتواصل للأمطار في أنحاء مختلفة" من قوانغدونغ.
وأشارت إلى أنّه تمّ إجلاء أكثر من 53 ألف شخص في المقاطعة ونقلهم إلى أماكن أخرى، منهم أكثر من 45 ألفاً من مدينة تشينغيوان الواقعة على ضفّتي نهر بي في منطقة دلتا نهر اللؤلؤة.
وتوقّعت هيئة الأرصاد الجوّيّة استمرار الظروف المناخيّة السيّئة الاثنين، وحصول "عواصف رعديّة ورياح عاتية في المياه الساحليّة لقوانغدونغ" بما قد يؤثّر على مدن كبرى مثل هونغ كونغ وشينزن، على أن تواجه مقاطعات مجاورة مثل فوجيان وقويتشو وقوانغشي "تساقط أمطار غزيرة على المدى القصير".