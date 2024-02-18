أفغانستان.. قندهار تحظر التقاط الصور أو مقاطع الفيديو لـ"الكائنات الحية"

أمرت السلطات في ولاية قندهار في جنوب أفغانستان، مهد حركة طالبان، اليوم الأحد مسؤوليها بعدم التقاط صور أو مقاطع فيديو لـ"الكائنات الحية".
وتفصيلاً، وجهت وزارة الداخلية الأفغانية في رسالة إلى المسؤولين المدنيين والعسكريين بـ"الامتناع عن التقاط صور للكائنات الحية في التجمعات الرسمية وغير الرسمية؛ لأن ضررها أكثر من نفعها"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الوزارة في المقابل أن تغطية أنشطة المسؤولين بالنص أو الصوت مسموح بها.
وأكد ناطق باسم حاكم قندهار صحة الرسالة، لكن لم يتضح على الفور إلى أي مدى سيتم تطبيق الأمر، وطريقة تنفيذه.
وحظرت حركة طالبان التلفزيون وصور الكائنات الحية خلال فترة حكمها الأولى بين عامَي 1996 و2001.