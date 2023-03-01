"أردوغان": "عاصفة زلازل" تتربص بمنطقتنا.. ويجب الاستعداد لها

وتحمل الخطة عنوان "تعبئة شاملة لزلزال إسطنبول"، وتأتي وسط توقع الجهات الرسمية والمختصين في الزلازل في تركيا، بأن مدينة إسطنبول معرّضة لخطر حدوث زلزال كبير، بقوة تتجاوز 7.5 درجات على مقياس ريختر؛ وهو ما قد يؤدي لنتائج كارثية في المدينة، تكون نتائجها أكبر من نتائج زلزالي جنوب تركيا.