وسط مستقبل غامض.. مئات الموظفين في تويتر ردّوا بـ"لا" على إنذار ماسك

من ناحيته قال بيتر كلوز، وهو مهندس كمبيوتر ومدير في تويتر، كما ورد في ملفه الشخصي على "لينكد-إن": "رحل أصدقائي، الرؤية ضبابية، عاصفة قادمة وليس هناك حافز مادي. ماذا تفعل؟ هل ستضحي بوقتك مع أطفالك خلال الإجازات من أجل وعود غامضة وليصبح ثريٌّ أكثرَ ثراءً؟".