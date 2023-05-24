ما بعد زمن كورونا.. تحذير من "وباء قريب" والعيون على خفافيش الكهوف في البرازيل

الاثنين الماضي، حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الدول الأعضاء على الاستعداد لأي وباء مقبل، وكذلك زيادة تمويل المنظمة، قائلًا: "لا يمكننا تأجيل هذا"، وحذّر من أن الوباء القادم من المرجح "أن يحدث قريبًا".