إيران.. موجة حر شديدة تدفع لإغلاق المؤسسات الحكومية والمصارف

وقالت هيئة الطوارئ الوطنية إن ما لا يقل عن 225 إيرانيًّا تم نقلهم إلى المستشفيات بسبب الحرارة الشديدة منذ الجمعة، فيما أبلغ المسؤولون عن استهلاك قياسي للطاقة، وفق ما نقلته "فرانس برس".