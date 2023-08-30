"إياتا": خسائر شركات الطيران البريطانية بسبب عطل "الاثنين" 126 مليون دولار

وقال وزير النقل البريطاني، مارك هاربر الثلاثاء: إن حل المشكلة سيستغرق أيامًا على الرغم من إصلاح الخلل خلال بضع ساعات فقط يوم الاثنين؛ لأن الإلغاءات أثّرت على جداول شركات الطيران؛ الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود الطائرات وأطقمها في الأماكن الذي يُفترض أن تكون فيها.