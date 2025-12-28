بالفيديو.. أمطار غزيرة تثير الفيضانات جنوب إسبانيا وفرق الإنقاذ تتدخل

شهدت مناطق جنوب إسبانيا، وتحديدًا محيط مدينة مالقة، أمطارًا غزيرة ليل السبت–الأحد، تسبّبت في فيضانات مفاجئة دون تسجيل أي ضحايا حتى الآن، وفق ما أعلنت عنه السلطات المحلية.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شوارع عدة قرى وقد غمرتها المياه خلال الليل، فيما باشرت فرق الإنقاذ صباح الأحد عمليات التنظيف ورفع الأضرار.
وذكر أنتونيو سانز كابيلو، المسؤول عن حالات الطوارئ في الحكومة الإقليمية بالأندلس، عبر منشور على منصة "إكس"، أن التساقطات الغزيرة تسببت في 339 حادثًا، معظمها في مالقة، مؤكدًا أن أياً منها لم يكن خطيرًا. وأضاف أن "مستوى الطوارئ" لا يزال قائمًا، رغم أن وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية خفّضت مستوى الإنذار من الأحمر إلى البرتقالي.
وتُعد إسبانيا من الدول الأوروبية الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي، إذ شهدت في السنوات الأخيرة موجات حر شديدة ونوبات مطر غزيرة مرتبطة بارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن النشاط البشري، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وتأتي هذه الفيضانات فيما لا تزال البلاد تحت تأثير كارثة أكتوبر 2024، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 230 شخصًا، معظمهم في منطقة فالنسيا، وأثارت استياء شعبيًا واسعًا بسبب الجدل السياسي بين الحكومة المركزية اليسارية والسلطات المحلية اليمينية حول مسؤوليات إدارة الأزمة.
ورغم مرور أكثر من عام على الحادثة، لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابساتها وتحديد الجهات المسؤولة، وسط تغطية إعلامية متواصلة.