بالفيديو.. أمطار غزيرة تثير الفيضانات جنوب إسبانيا وفرق الإنقاذ تتدخل

وذكر أنتونيو سانز كابيلو، المسؤول عن حالات الطوارئ في الحكومة الإقليمية بالأندلس، عبر منشور على منصة "إكس"، أن التساقطات الغزيرة تسببت في 339 حادثًا، معظمها في مالقة، مؤكدًا أن أياً منها لم يكن خطيرًا. وأضاف أن "مستوى الطوارئ" لا يزال قائمًا، رغم أن وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية خفّضت مستوى الإنذار من الأحمر إلى البرتقالي.