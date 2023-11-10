سرقة جميع البيانات الرقمية في ولاية ماين الأمريكية من قِبل "هاكرز"

وقامت حكومة الولاية بحظر الوصول إلى الإنترنت من وإلى خادم MOVEit الذي بسببه تم اختراق البيانات الرقمية الخاصة بالمواطنين، ومع ذلك، نظرًا لأن مجرمي الإنترنت كانوا قادرين بالفعل على سرقة معلومات السكان، فهم يقدمون أيضًا عامين من خدمات مراقبة الائتمان المجانية وحماية سرقة الهوية للأشخاص الذين تعرّضت أرقام الضمان الاجتماعي (SSN) وأرقام دافعي الضرائب الخاصة بهم للخطر.