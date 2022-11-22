محمد بن راشد معلقًا على انتصار الصقور على التانغو: فوز مستحق.. أداء قتالي.. فرحة عربية

أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، عن سعادته بفوز المنتخب السعودي لكرة القدم على نظيره الأرجنتيني في بطولة كأس العالم المقامة في قطر اليوم.
وقال الشيخ محمد بن راشد: فوز مستحق.. أداء قتالي.. فرحة عربية.. ألف مبروك للمنتخب السعودي.. الذي أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا.
وكان الصقور تحت شعار "المستحيل ليس سعودي"، قد قلبوا النتيجة أمام منتخب الأرجنتين 2/1، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، عند الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب لوسيل المونديالي، في افتتاح مشوار المنتخبين في كأس العالم FIFA قطر 2022 (خلال الفترة من 20 نوفمبر- 18ديسمبر المقبل) للمرة السادسة في تاريخ الأخضر، لحساب المجموعة الثالثة (الجولة الأولى).