محمد بن راشد معلقًا على انتصار الصقور على التانغو: فوز مستحق.. أداء قتالي.. فرحة عربية

وكان الصقور تحت شعار "المستحيل ليس سعودي"، قد قلبوا النتيجة أمام منتخب الأرجنتين 2/1، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، عند الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب لوسيل المونديالي، في افتتاح مشوار المنتخبين في كأس العالم FIFA قطر 2022 (خلال الفترة من 20 نوفمبر- 18ديسمبر المقبل) للمرة السادسة في تاريخ الأخضر، لحساب المجموعة الثالثة (الجولة الأولى).