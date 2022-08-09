الشرطة الأمريكية تعتقل "المشتبه الرئيس" في قتل 4 مسلمين بولاية نيو مكسيكو

وتفصيلاً، أعلنت السلطات في ولاية نيو مكسيكو، السبت الماضي، أنها تحقّق في احتمال وجود رابط بين مقتل ثلاثة مسلمين هذه السنة ومقتل مسلم في نوفمبر من العام الماضي، وقد أطلقت الأحد دعوة إلى العامة لمساعدتها في حل القضية الغامضة، وذلك بعد اكتشاف جثة يوم 5 أغسطس الجاري قرب مكتب يقدم خدمات للاجئين.