واشنطن.. ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الثلجية إلى 31 قتيلاً في 9 ولايات

وأعلنت السلطات الأمريكية أنه تمّ تأكيد 31 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف في تسع ولايات، بما في ذلك أربعة أشخاص قضوا في كولورادو، و12 على الأقل في ولاية نيويورك، مشيرة إلى أن الحصيلة قد ترتفع على الأرجح.