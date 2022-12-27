بسبب الحموات.. هذا ما فعله عريس مصري بعروسه في ليلة الزفاف

زفاف انتهى بـ"علقة موت"

وحسب موقع "صدى البلد" المصري، فبعد انتهاء حفل الزفاف، بإحدى قاعات الأفراح بقرية بلقينا في مركز المحلة، شمالي غرب القاهرة، استعد العروسان للتوجه إلى عش الزوجية، وبعد جلوس العروسين بسيارة الزفاف، قفزت شقيقة العريس للجلوس في المقعد الأمامي بالسيارة، لكنها فوجئت بوالدة العروس وقد جلست قبلها.