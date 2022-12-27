بسبب الحموات.. هذا ما فعله عريس مصري بعروسه في ليلة الزفاف

في مصر انتهى حفل زفاف في قسم الشرطة، حين ذهبت إليه العروس وهي مضروبة "علقة موت"، ومصابة بكدمات في وجهها؛ فيما تم توقيف العريس، والسبب هو خلاف الحموات على الجلوس في سيارة العروسين بعد الزفاف.
زفاف انتهى بـ"علقة موت"
وحسب موقع "صدى البلد" المصري، فبعد انتهاء حفل الزفاف، بإحدى قاعات الأفراح بقرية بلقينا في مركز المحلة، شمالي غرب القاهرة، استعد العروسان للتوجه إلى عش الزوجية، وبعد جلوس العروسين بسيارة الزفاف، قفزت شقيقة العريس للجلوس في المقعد الأمامي بالسيارة، لكنها فوجئت بوالدة العروس وقد جلست قبلها.
وهنا احتدّ النقاش، وتبادلت والدة العروس وشقيقة العريس السباب، وتطور الأمر ليتدخل العروسان في النقاش، وهو ما انتهى بالعريس إلى توجيه صفعة للعروس، تبعها بلكمات على وجهها، قبل أن يتدخل شقيقها في مشاجرة بالأيدي مع العريس، انتهت بتحرير محضر إفادة بقسم الشرطة.
العروس في قسم شرطة
وحسب "صدى البلد"، فقد تَلَقّت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، إخطارًا من مستشفى المحلة العام، باستقبال عروس تدعي "م. ل"، مصابة بكدمات في الوجه، إثر تعدي عريسها عليها بالضرب بعد انتهاء حفل الزفاف بإحدى قاعات الأفراح بقرية بلقينا بدائرة مركز المحلة.
تحرك أمني لضبط العريس
تمكّنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على العريس "ك.ع"، 30 عامًا، عقب تعدّيه بالضرب على عروسه، وإصابتها بكدمات.
وقررت النيابة فتح تحقيق في بلاغ العروس، وسماع أقوال شهود العيان والعروسين، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، واتخاذ كل الإجراءات القانونية.
واقعة مكررة
لم تكن واقعة تعدي عريس المحلة على عروسه هي الأولى من نوعها؛ حيث سبقتها واقعة مشابهة في مدينة الإسماعيلية، شرق القاهرة، منذ عدة أشهر؛ حيث قضت محكمة جنح الإسماعيلية، بحبس عبدالله المعروف باسم عريس الإسماعيلية سنة مع النفاذ.