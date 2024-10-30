روسيا تُذكّر بأقوى انفجار في التاريخ بنشر فيديو "قنبلة القيصر"

الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف، قال مازحًا: إن الاتحاد السوفيتي لم يرفع قوة القنبلة إلى 100 ميغا طن، فقط كي لا تتحطم النوافذ في موسكو، هذه المزحة كان بها نصيب من الجد، وحينها خطط بالفعل لتفجير قنبلة حرارية بقوة 100 ميغا طن، لكن جرى التخلي عن الفكرة بسبب الأخطار البيئية. تلك التجربة الرهيبة في نفس الوقت أكدت إمكانية صنع قنبلة تصل قوتها إلى 200 ميغا طن.