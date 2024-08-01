لماذا اختارت "إسرائيل" اغتيال هنية في طهران.. لا الدوحة؟

لكن الصحيفة ترى أنه "حتى في حالة وقف إطلاق النار مع حماس، فإن "إسرائيل" لن تتسرع في التوصل إلى تسوية مع حزب الله، وستصر على الشروط التي تناسبها"، وأبرزها ابتعاد مقاتليه إلى مسافة مناسبة عن الخط الحدودي.