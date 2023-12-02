"الغذاء والدواء" الأمريكية تفتح تحقيقاً وتوصي بعدم استخدام الحقن الصينية لهذا السبب!

وأكّدت أن المشكلات الأولية الظاهرة تؤثر في أداء وسلامة الحقن، بما في ذلك قدرتها على توفير الجرعة الصحيحة من الدواء عند استخدامها بمفردها أو مع أجهزة طبية أخرى، وبناءً على ذلك، تنصح الهيئة بتجنب استخدام الحقن المصنوعة في الصين ومراقبتها بعناية للكشف عن أي عيوب.