عكس ما يحدث دائماً.. شاهد لماذا اندفع قائد السيارة البيضاء نحو قطار مسرع
عكس ما يحدث دائماً في مثل هذه الحوادث، حين يندفع قطار مسرع ليضرب سيارة متحرّكة أو متوقفة على معبر السكك الحديدية، في هذا الفيديو الصادم تندفع سيارة بيضاء بسرعة كبيرة لتصطدم بقطار مسرع.
وحسب صحيفة "الإندبيندنت" البريطانية، وقع الحادث المروّع صباح أمس الإثنين 21 أغسطس، على معبر للسكك الحديدية، بقرية جيامين في مقاطعة هالوين شرقي تايوان.
وحسب الشرطة المحلية، كان سائق السيارة البيضاء يشرب الخمر في الليلة السابقة واستيقظ من نومه، لكنه لم يستيقظ من تأثير الخمر، وخرج الرجل مسرعاً بسيارته ليشتري وجبة إفطار، لكن حالة السكر الشديد جعلته لا يرى القطار المتحرّك أمامه، فاندفع بسيارته ليصطدم به.
والتقطت كاميرات المراقبة السيارة وهي تصطدم بالحاجز قبل أن تصطدم مباشرة بعربة في قطار تاروكو 401، ليدفعها القطار بقوة فتستدير وتتدهور وقد تحطمت مقدمتها ومؤخرتها، بينما أصيب السائق المخمور بجروح طفيفة.
وأكدت الشرطة أنه لم يصب أحدٌ من الركاب على متن القطار بأذى.