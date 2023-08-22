عكس ما يحدث دائماً.. شاهد لماذا اندفع قائد السيارة البيضاء نحو قطار مسرع

وحسب الشرطة المحلية، كان سائق السيارة البيضاء يشرب الخمر في الليلة السابقة واستيقظ من نومه، لكنه لم يستيقظ من تأثير الخمر، وخرج الرجل مسرعاً بسيارته ليشتري وجبة إفطار، لكن حالة السكر الشديد جعلته لا يرى القطار المتحرّك أمامه، فاندفع بسيارته ليصطدم به.