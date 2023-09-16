كانت تعدّ الطعام.. شاهد ما أصاب هذه المرأةَ بالفزع وجعلها تهرب من مكانها

ويظهر فيديو نشرته الصحيفة، كيف تسلّلت حية "كوبرا ملك" عملاقة يبلغ طولها 4 أمتار عبر الشارع، وتوجّهت نحو المرأة مباشرة، فمرّت من تحت المقعد بين ساقَي المرأة، قبل أن ترفع رأسها مستعدّة للهجوم.