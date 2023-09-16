كانت تعدّ الطعام.. شاهد ما أصاب هذه المرأةَ بالفزع وجعلها تهرب من مكانها

كشف فيديو من تايلاند عن اللحظة المرعبة التي تهاجم فيها حية "كوبرا الملك" امرأةً أثناء طهي طعام العشاء لأسرتها.
وحسب صحيفة "الإندنبيندت" البريطانية: وقع الحادث مساء يوم 7 سبتمبر الجاري، في إحدى قرى تايلاند، عندما كانت امرأة تعدّ طعام العشاء للأسرة خارج المنزل.
ويظهر فيديو نشرته الصحيفة، كيف تسلّلت حية "كوبرا ملك" عملاقة يبلغ طولها 4 أمتار عبر الشارع، وتوجّهت نحو المرأة مباشرة، فمرّت من تحت المقعد بين ساقَي المرأة، قبل أن ترفع رأسها مستعدّة للهجوم.
وهنا ترى المرأة الكوبرا لأول مرة، فتنهض بسرعة مغادرة مقعدها، وتجري مبتعدة عن الحية التي كادت أن تغرس أنيابها في ساق المرأة.
وقالت الصحيفة: إن هجوم الكوبرا على المرأة كان غيرَ مبرر، لكن المرأة نجت من لدغة بالسم تكفي لقتل إنسان في غضون ساعة.