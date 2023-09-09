فاجعة المغرب.. عدد ضحايا الزلزال يرتفع إلى 632 وفاة و329 إصابة

وأفادت وزارة الداخلية، بأنه تمّ "تسجيل 290 وفاة بإقليم الحوز، و190 وفاة بإقليم تارودانت، و89 وفاة بإقليم شيشاوة، و30 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية".