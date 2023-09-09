فاجعة المغرب.. عدد ضحايا الزلزال يرتفع إلى 632 وفاة و329 إصابة

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر الذي وقع أمس الجمعة، إلى 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة.
وأفادت وزارة الداخلية، بأنه تمّ "تسجيل 290 وفاة بإقليم الحوز، و190 وفاة بإقليم تارودانت، و89 وفاة بإقليم شيشاوة، و30 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية".
وأضاف موقع "هسبريس"، أن الزلزال أسفر عن انهيار عددٍ من المباني وخلف دماراً كبيراً.
وسجّلت هزة أرضية، مساء أمس الجمعة، نحو الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة بالتوقيت المحلي، بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، حُدّد مركزها بجماعة "إغيل" بإقليم الحوز.