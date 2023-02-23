طاجيكستان تسجّل هزتين أرضيتين صباح اليوم أقواهما شدتها 6.7 درجة

وقالت المتحدثة باسم لجنة الطوارئ أوميدا يوسوبوفا: وفقًا للبيانات المحدثة من معهد البناء الزلزالي وعلم الزلازل التابع لأكاديمية العلوم في البلاد، فقد وقعت هزتان أرضيتان بقوة 6.7 درجة وما بين 5 و6 درجات على مقياس ريختر في الساعة 5.37 و05.55 بالتوقيت المحلي تباعًا، وكان مركز الزلزال على بعد 400 كيلومتر جنوب شرق العاصمة دوشنبه و30 كم شرق بحيرة ساريز في مقاطعة بدخشان الجبلية في جبال بامير.