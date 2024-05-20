هل المشكلة في العمر أم "مستوى الصيانة"؟.. تقرير أمريكي عن مروحية الرئيس الإيراني

وكانت ألمانيا تستعد للمساعدة في تحديث أسطول طائرات الهليكوبتر الإيرانية بعد الاتفاق النووي لعام 2015 مع الولايات المتحدة، وهو الاتفاق الذي خفف العقوبات لفترة وجيزة، لكن هذه الإمدادات الجديدة لم تصل أبدًا مع انهيار الاتفاقية في إدارة ترامب عام 2018، بحسب "بلومبيرغ".