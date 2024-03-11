زيت الزيتون.. لماذا أصبح "الذهبُ السائل" المنتجَ "الأكثر سرقة" من متاجر إسبانيا؟

وفي بعض المتاجر، تم وضع علامات أمنية على زجاجات الزيت سعة لتر واحد، والتي تتفاعل مع أجهزة الكشف عن السرقة عند بوابات الخروج؛ بيْد أن رئيس المبيعات في سلسلة متاجر "إيروسكي"، خوسيه إزكويردو، قال إن اللصوص يستخدمون أجهزة مغناطيسية لكسر تلك العلامات.