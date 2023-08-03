شاهد: لا يجيد السباحة ولكن يتحلى بالشجاعة.. رجل ينقذ سيدة عجوز في فيضانات الصين المميتة

وفي مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة، ونشرته قناة "سكاي نيوز"، شوهدت السيدة تصارع مياه الفيضانات، فيما كانت المياه تدفعها بقسوة، فيما تحاول السيدة التمسك بقضبان حديدية حتى لا تنجرف، وحين بدا أن قواها قد خارت، سارع الرجل الشهم إلى التدخل وانتشالها، قبل أن تجرفها المياه بعيدًا، وتلقى حتفها.