شاهد: لا يجيد السباحة ولكن يتحلى بالشجاعة.. رجل ينقذ سيدة عجوز في فيضانات الصين المميتة
أظهر رجل صيني شجاعة كبيرة بعد أن غامر بحياته وقفز في مياه الفيضان؛ لإنقاذ امرأة عجوز كانت تصارع الفيضان عبثًا، وكادت تُهلك قبل أن يتدخل لانتشالها.
وفي مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة، ونشرته قناة "سكاي نيوز"، شوهدت السيدة تصارع مياه الفيضانات، فيما كانت المياه تدفعها بقسوة، فيما تحاول السيدة التمسك بقضبان حديدية حتى لا تنجرف، وحين بدا أن قواها قد خارت، سارع الرجل الشهم إلى التدخل وانتشالها، قبل أن تجرفها المياه بعيدًا، وتلقى حتفها.
واعترف الرجل بعد عملية الإنقاذ الشجاعة، إنه لا يجيد السباحة، لكنه وجد نفسه مضطرًا بدافع الشهامة والمروءة إلى إنقاذ السيدة العجوز التي كانت تبكي بشدة، وظنت أنها على وشك الموت.
وتواجه الصين منذ أيام موجة أمطار غزيرة هي الأشد غزارة منذ سنوات طويلة، حيث وصفتها هيئة الأرصاد الجوية الصينية بـ"أشد تساقط للأمطار منذ 140 عامًا"، ما تسبب في فيضانات عارمة في العاصمة بكين، والمقاطعات المجاورة لها.
ولقي نحو 20 شخصًا حتفهم من جراء الفيضانات، فيما دمرت بنى تحتية، ومنشآت، وقطعت الطرق الرئيسة، واقتلعت الأشجار، فيما غمرت المياه المنازل والأحياء السكنية.
وأجبرت الفيضانات التي تسبب بها إعصار "دوكسوري" نحو 100 ألف من سكان بكين على الإخلاء من مساكنهم.
وطالب الرئيس الصيني شي جين بينج، ببذل أقصى الجهود للبحث عن الأشخاص المفقودين أو المحاصرين في الفيضانات والكوارث الجيولوجية وإنقاذهم، وذلك في توجيه أصدره بشأن العمل للوقاية من الفيضانات والإغاثة من الكوارث.
وحث الرئيس الصيني على بذل الجهود لاتخاذ الترتيبات المناسبة للأشخاص المتضررين من الفيضانات والكوارث الجيولوجية، والإصلاح الفوري للبنية التحتية المتضررة، بما في ذلك مرافق النقل والاتصالات والكهرباء، واستعادة النظام الطبيعي في العمل والحياة في أسرع وقت ممكن، وفقًا لموقع "شينخوا" الصيني.