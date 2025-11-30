العد التنازلي لتحديث "إيرباص A320" يدخل ساعاته الأخيرة

وأوضحت "إيرباص"، التي تتخذ من تولوز مقرًا لها، أن المشكلة كُشفت بعد تحليل "حادثة حديثة" دون الكشف عن تفاصيلها، وأكدت أنها تعمل مع الجهات التنظيمية لتطبيق إجراءات وقائية، تشمل تحديثات برمجية يمكن تنفيذها من قمرة القيادة في كثير من الحالات.