العد التنازلي لتحديث "إيرباص A320" يدخل ساعاته الأخيرة

في تطور جديد، أكد وزير النقل الأميركي شون دافي، السبت، أن شركات الطيران الأميركية التي تأثرت باستدعاء طائرات "إيرباص A320" تُواصل العمل على استكمال التحديثات البرمجية المطلوبة، مشيرًا إلى أن الموعد النهائي للتنفيذ ينتهي عند منتصف ليل الأحد، ولا يُتوقع حدوث اضطرابات كبيرة للمسافرين.
ويأتي هذا التحرك عقب طلب مفاجئ شمل نحو 6 آلاف طائرة من طراز "إيرباص A320"، بسبب خلل في البرمجيات قد يتأثر بالإشعاع الشمسي المكثف، مما يهدد بيانات حيوية لنظام التحكم في الطيران.
وأوضحت "إيرباص"، التي تتخذ من تولوز مقرًا لها، أن المشكلة كُشفت بعد تحليل "حادثة حديثة" دون الكشف عن تفاصيلها، وأكدت أنها تعمل مع الجهات التنظيمية لتطبيق إجراءات وقائية، تشمل تحديثات برمجية يمكن تنفيذها من قمرة القيادة في كثير من الحالات.
وتسارعت شركات الطيران العالمية لإصلاح الخلل، وسط مخاوف من تعطل الرحلات خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تُعد من أكثر الفترات ازدحامًا سنويًا. وأوقفت بعض الشركات رحلاتها في آسيا وأوروبا، فيما استمرت الجهود لتقليل التأثير في الولايات المتحدة.
وأكدت شركتا "دلتا إيرلاينز" الأميركية و"ويز إير" المجرية إتمام التحديث دون أي تأثير على عملياتهما، مما ساعد في الحد من تأخيرات الرحلات، وتفادي سيناريو الأسوأ حتى صباح السبت في مناطق متفرقة من آسيا وأوروبا.