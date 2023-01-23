مليون دولار وأعطته 13 ألفًا.. "أمريكية" تعترف بسرقة جائزة "اليانصيب" من قريبها

وقال مكتب المدعي العام: إن الضحية طلب من أرغويتا المطالبة بالجائزة نيابةً عنه؛ لعدم رغبته في الكشف عن هويته، ووعدها بأن يعطيها 50 ألف دولار، وهي وافقت على ذلك، وتوجهت إلى نيويورك لاستلام الجائزة، إلا أنه في ذلك الوقت لم تكن لجنة ولاية نيويورك للألعاب تقبل التذاكر الفائزة شخصيًا، لذلك أرسلت أرغويتا التذكرة إلى اللجنة في 13 نوفمبر 2020، وفي غضون أسابيع ذهبت لتسليم أوراق NYS Lottery إلى ابن عمها، وقالت إنها حصلت على 20 ألف دولار، وسلّمتها منها 13 ألفًا و436 دولارًا، وقالت إن باقي المبلغ ذهب إلى دائرة الضرائب.