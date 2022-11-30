"منتخب النظام" خسر.. شاهد احتفالات صاخبة بإيران بعد فوز أمريكا

وردد لاعبو المنتخب الإيراني النشيد قبل بدء مباراته يوم الجمعة الماضي، على خلاف ما فعلوه في مباراتهم الأولى أمام إنجلترا الأسبوع الماضي، عندما اختاروا عدم ترديد النشيد؛ في لفتة فُسّرت على أنها تضامن مع الاحتجاجات التي تفجرت في البلاد ولا تزال مستمرة، منذ مقتل الشابة الكردية "مهسا أميني" في سبتمبر الماضي.