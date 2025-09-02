خداع وابتزاز وقتل والتحذيرات تتواصل .. كيف يهدد الذكاء الاصطناعي حياة البشر؟

القضايا القضائية بدأت تأخذ حيزًا واسعًا، إذ رفعت عائلات في الولايات المتحدة دعاوى ضد شركات مطورة مثل "أوبن أي آي" و"كاركتور أي آي" و"ميتا"، متهمة روبوتات محادثة بالتسبب في انتحار أبنائها المراهقين أو تشجيعهم على قتل ذويهم. كما أوردت تقارير أن رجلًا مسنًا من نيويورك توفي بعدما خدعته محادثة آلية دفعته للاعتقاد بأنه سيقابل امرأة حقيقية.