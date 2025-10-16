فيفا يرد على تهديدات ترامب بشأن نقل مباريات كأس العالم 2026

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي لوّح فيها بإمكانية نقل بعض مباريات مونديال 2026 من مدينة بوسطن إلى مدن أمريكية أخرى، مؤكدًا أن اختيار المدن المستضيفة شأن سيادي يحق للولايات المتحدة مراجعته وفق معايير الأمن والتنظيم.
ونقلت شبكة Sky News عن “فيفا” قوله إن للسلطات الأمريكية الحق في تحديد المدن التي تراها آمنة لاستضافة المباريات، مضيفًا أن الاتحاد الدولي يثق في جاهزية المدن الست عشرة المعتمدة لإنجاح البطولة العالمية الأكبر في تاريخ كرة القدم.
وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأنه قد يعيد النظر في إقامة بعض المباريات داخل مدن أمريكية محددة إذا ثبت أنها لا توفر "الظروف الأمنية المناسبة"، ملمحًا إلى إمكانية نقلها إلى مدن أخرى أكثر استعدادًا من حيث الأمن والبنية التحتية.
ويُذكر أن كأس العالم 2026 ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، في أول نسخة يشارك فيها 48 منتخبًا بدلًا من 32، ما يجعلها البطولة الأوسع والأكثر طموحًا في تاريخ الفيفا.