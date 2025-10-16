فيفا يرد على تهديدات ترامب بشأن نقل مباريات كأس العالم 2026

وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأنه قد يعيد النظر في إقامة بعض المباريات داخل مدن أمريكية محددة إذا ثبت أنها لا توفر "الظروف الأمنية المناسبة"، ملمحًا إلى إمكانية نقلها إلى مدن أخرى أكثر استعدادًا من حيث الأمن والبنية التحتية.