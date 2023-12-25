أصابتهم مباشرة.. شاهد: ماذا فعلت "TBG" في جنود الاحتلال؟

أظهر مقطع فيديو، نشرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من استهداف قوة خاصة مكونة من 10 جنود إسرائيليين متحصنين في أحد المنازل بمنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بقذيفة TBG مضادة للتحصينات.
ويبين المقطع عملية رصد المبنى، ثم إطلاق القذيفة من مسافة، قبل أن نشاهد اشتعال النيران داخله، وتكبير المقاتلين فرحًا بالإصابة الدقيقة المباشرة.
وتعد قذائف TBG إحدى أهم أدوات فصائل المقاومة في المعارك الدائرة في غزة.
وتنقسم القذيفة إلى نوعين، منها نوع مضاد للتحصينات، ونوع مضاد للأفراد، ويبلغ وزنها ما يقرب من 4.5 كيلوجرام، بعيار 105 ملليمترات، وهي مخصصة لمهاجمة الأهداف التركيبية والإنشائية، وكذلك المشاة المتحصنون في الخنادق والملاجئ، وخصوصًا في المعارك الحضرية، حتى مدى عملياتي أقصى يبلغ 500 متر، وذلك بحسب المعلومات العسكرية المتوافرة عنها.
يُشار إلى أنه بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي نحو 162 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 489 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية الرسمية المعلنة، التي يرجح محللون عدم دقتها، واحتمالية أن تكون أكثر من ذلك.