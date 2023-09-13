"الزعاق" يكشف عن السبب الأبرز في "كارثة" درنة".. سكنى الوادي والسدود

وأضاف الزعاق أن المشكلة الأساسية في هذه الكارثة، هي تحويل دلتا الوادي إلى مدينة سكنية من 60 سنة تقريبًا؛ بسبب أن مياه الوادي حجزت بسدين، وهذه السدود ركامية من طين وطمر وحصى؛ الأول يبعد 4 كلم تقريبًا جنوب المدينة الثاني يبعد 16 كلم من السد الأول، هذه السدود جعلت الناس يأمنون من الوادي".