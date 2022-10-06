حول العالم في صورة: طافت جثثهم فوق الماء.. مأساة في اليونان وهؤلاء الضحايا

في هذه الصورة المأساوية التي نشرتها وكالة "أسوشيتيد برس" نشاهد جثث المهاجرين تطفو على سطح البحر، بعد أن تحطم أحد القوارب التي كانت تقلهم إلى إحدى الدول الأوروبية بطريقة غير شرعية.