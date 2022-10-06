حول العالم في صورة: طافت جثثهم فوق الماء.. مأساة في اليونان وهؤلاء الضحايا

في هذه الصورة المأساوية التي نشرتها وكالة "أسوشيتيد برس" نشاهد جثث المهاجرين تطفو على سطح البحر، بعد أن تحطم أحد القوارب التي كانت تقلهم إلى إحدى الدول الأوروبية بطريقة غير شرعية.
الصورة تأتينا من السواحل اليونانية، حيث اصطدم قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين بمنطقة صخرية قبالة جزيرة كيثيرا جنوب اليونان؛ ما أدى إلى تهشمه وغرقه، ووفاة نحو 30 مهاجراً غرقاً.
وعلى الرغم من إطلاق السلطات عملية بحث فورية ونجاحها في إنقاذ 30 مهاجراً، إلا أن ذلك لم ينجح في إنقاذ نحو 30 آخرون ابتلعهم البحر.
وبلغت سرعة الرياح في المنطقة 102 كم/ الساعة، ما أضعف من فرصة نجاة الكثيرين، وأضفى صعوبة بالغة على عملية الإنقاذ.
تحمل الصورة في طياتها كل معاني الألم، والمعاناة، وتجسد مأساة هؤلاء المساكين في بحثهم عن مأوى بعد أن لفظهم وطنهم ولفظوه، إلا أن الموت كان لهم بالمرصاد فاختطف شبابهم، وأنهى آمالهم!