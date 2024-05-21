طائرة انطلقت من لندن إلى سنغافورة تشهد مصرع شخص وإصابة آخرين

توفي شخص وأصيب آخرون بجروح جراء "اضطرابات حادة" تعرضت لها طائرة للخطوط الجوية السنغافورية أثناء رحلة من لندن إلى سنغافورة، قبل أن يتم تحويل مسارها إلى بانكوك.
وقالت الشركة عبر "فيسبوك": "يمكننا أن نؤكد وقوع إصابات ووفاة شخص واحدة على متن طائرة البوينغ 777-300 إي آر"، والطائرة كانت تنقل "211 راكباً و18 من أفراد الطاقم".
وأضافت الخطوط الجوية السنغافورية: الرحلة المتجهة من مطار هيثرو إلى سنغافورة، واجهت اضطرابات شديدة.
وأوضحت أنها تعمل مع السلطات التايلاندية "لتقديم المساعدة الطبية اللازمة" وترسل فريقًا إلى بانكوك لتقديم مساعدة إضافية.
وأردفت الشركة: "أولويتنا هي تقديم كل مساعدة ممكنة لجميع الركاب وطاقم الطائرة على متن الطائرة".
وبحسب "سكاي نيوز البريطانية" فإن هناك بعض التلميحات إلى أن الطائرة اصطدمت بجيب هوائي قبل أن تضطر إلى القيام بهذا الهبوط الاضطراري.