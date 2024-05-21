طائرة انطلقت من لندن إلى سنغافورة تشهد مصرع شخص وإصابة آخرين

توفي شخص وأصيب آخرون بجروح جراء "اضطرابات حادة" تعرضت لها طائرة للخطوط الجوية السنغافورية أثناء رحلة من لندن إلى سنغافورة، قبل أن يتم تحويل مسارها إلى بانكوك.