وصفوه بـ"البيت المعجزة".. سببان وراء نجاة هذا المنزل من حرائق هاواي
في مشهد غريب، بقي منزل كبير في مدينة لاهاينا الأمريكية المنكوبة، على حالته، دون أن تمسه حرائق الغابات التي دمرت المنازل الأخرى من حوله.
وتسببت الحرائق التي ضربت لاهاينا في غرب جزيرة ماوي، بولاية هاواي، يوم الثامن من أغسطس الحالي، في وفاة ما لا يقل عن 114 شخصًا، ولا يزال العدد في ازدياد.
أمران رئيسيان يحميان هذا المنزل
وحسب تقرير على موقع "الحرة"؛ فبينما تَحَوّل كل مبنى بالمنطقة تقريبًا إلى أنقاض ورماد؛ فإن منزلًا خشبيًّا واحدًا نجا دون أن يصاب بأي ضرر؛ مما جعل البعض يدرس تكوينه حتى يكون نموذجًا للسلامة من حرائق الغابات.
وعند النظر إلى المنزل ذي السقف الأحمر؛ فإن هناك أمران رئيسيان يحميان هذا المنزل، هما المساحة، وعدم وجود نباتات قابلة للاشتعال، أو أي شيء حوله يجعله وقودًا للنار.
"البيت المعجزة"
وتقول مجلة "إنسايدر": إن أصحاب المنزل أنفسهم صُدِموا عندما اكتشفوا أن النار لم تمسه، وأنه لا يزال قائمًا.
وقال تريب ميليكين، صاحب المنزل، لصحيفة "هونولولو سيفيل بيت": إنهم لم يبذلوا أي جهد لعزل منزلهم من الحرائق.
ووصفت الصحيفة المحلية المنزل بـ"البيت المعجزة".
ويقول مدير إدارة حرائق البراري السابق، بات دورلاند: إن أصحاب المنزل اتخذوا بعض الاختيارات الرئيسية التي تعني أن هذا المنزل "لا يفي بمتطلبات الإشعال. إنها ليست معجزة أو حظًّا".
وقال دورلاند: "يعتقد الناس أنه ليس بيدهم شيء، لكن يتلخص الأمر في كلمتين: العمل في الفناء".
الخبر السار
وأوضح أن "الخبر السار أن العديد من أصحاب المنازل يمكنهم فعل الشيء نفسه؛ الحفاظ على محيط لا يقل عن خمسة أقدام حول المنزل خاليًا تمامًا من النباتات الجافة أو القابلة للاشتعال أو النشارة، والحفاظ على سقف وجراج نظيفين، وإزالة أي شيء قابل للاشتعال من أسفل الشرفات والطوابق، وتركيب حاجز شبكي غير قابل للاحتراق؛ كل ذلك يساعد على ضمان عدم وجود وقود لإشعال النار إذا اقتربت من المنزل".
ووفقًا لصحيفة "سيفيل بيت"، فقد اشترى "ميليكين" المنزل عام 2021، وكان قديمًا ومتهالكًا، فقرر تجديده، وهو القرار الذي ربما قد أنقذ كل ما يملكه.