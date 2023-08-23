وصفوه بـ"البيت المعجزة".. سببان وراء نجاة هذا المنزل من حرائق هاواي

وأوضح أن "الخبر السار أن العديد من أصحاب المنازل يمكنهم فعل الشيء نفسه؛ الحفاظ على محيط لا يقل عن خمسة أقدام حول المنزل خاليًا تمامًا من النباتات الجافة أو القابلة للاشتعال أو النشارة، والحفاظ على سقف وجراج نظيفين، وإزالة أي شيء قابل للاشتعال من أسفل الشرفات والطوابق، وتركيب حاجز شبكي غير قابل للاحتراق؛ كل ذلك يساعد على ضمان عدم وجود وقود لإشعال النار إذا اقتربت من المنزل".