الصين.. مقتل 13 شخصاً جرّاء حريق في سكن مدرسي

وأفادت الوكالة بأنه "عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، مساء أمس الجمعة، تلقى جهاز الإطفاء المحلي تحذيراً بشأن حريق في مهجع مدرسة يِنغتساي في قرية يانشانبو"، مشيرة إلى إصابة شخص واحد بجروح.