الصين.. مقتل 13 شخصاً جرّاء حريق في سكن مدرسي

لقي 13 شخصاً مصرعهم من جرّاء حريقٍ في سكن مدرسي، بمحافظة فانغتشنغ في مقاطعة خنان- وسط الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصينية "شينخوا" السبت.
وأفادت الوكالة بأنه "عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، مساء أمس الجمعة، تلقى جهاز الإطفاء المحلي تحذيراً بشأن حريق في مهجع مدرسة يِنغتساي في قرية يانشانبو"، مشيرة إلى إصابة شخص واحد بجروح.
وذكرت شينخوا أن المصاب "يُعالج حالياً في مستشفى وحالته مستقرة"، وفقا لفرانس برس.
ووصلت "خدمات الطوارئ سريعاً إلى مكان الواقعة، وأخمدت النيران الساعة 23:38"، استناداً إلى المصدر نفسه.
وأشارت الوكالة إلى أن السلطات المحلية فتحت تحقيقاً لتحديد سبب الحريق.