حول العالم في صورة: جحيم في البرتغال.. والضحية 24 ألف هكتار

وعلى الرغم من السيطرة على الحريق الأحد الماضي، إلا أنه عاد بعد فترة قصيرة للاشتعال مجددًا؛ حيث يعمل في الوقت الراهن أكثر من 1200 من رجال الإطفاء مدعومين بنحو 400 مركبة، و13 طائرة لمكافحة الحرائق؛ للسيطرة مرة أخرى على النيران التي دمرت نحو 24 ألف هكتار من الأراضي.