حول العالم في صورة: جحيم في البرتغال.. والضحية 24 ألف هكتار

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية يقف رجل وامرأة في حالة ذهول تامة بعد أن أتى حريق مستعر في متنزه سيرا دا استريلا الوطني في البرتغال على الأخضر واليابس.
وتكافح لشبونة منذ نحو أسبوعين للسيطرة على حريق اندلع في قرية أورجيس، ومنتزه سيرا دا استريلا الطبيعي في وسط البرتغال؛ بفعل ارتفاع درجات الحرارة الشديد، والرياح العاتية.
وعلى الرغم من السيطرة على الحريق الأحد الماضي، إلا أنه عاد بعد فترة قصيرة للاشتعال مجددًا؛ حيث يعمل في الوقت الراهن أكثر من 1200 من رجال الإطفاء مدعومين بنحو 400 مركبة، و13 طائرة لمكافحة الحرائق؛ للسيطرة مرة أخرى على النيران التي دمرت نحو 24 ألف هكتار من الأراضي.
وفضلاً عن الدمار الذي ألحقه الحريق بالأراضي، فقد تسبب في إصابة 24 شخصًا، ثلاثة منهم إصابتهم حرجة، بينما تم إجلاء 45 شخصًا بشكل وقائي منذ الاثنين.
وأدت شدة وكثافة الأدخنة المنبعثة من الحريق إلى عبورها إلى إسبانيا، وتطويق ناطحات سحاب تعرف باسم "الأبراج الأربعة" في العاصمة الإسبانية مدريد.