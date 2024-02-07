بالفيديو.. انفجار مرعب في مصنع للألعاب النارية يخلف 161 ضحية في الهند

وقال باوان كومار شارما، كبير المسؤولين الإداريين في المنطقة إن 11 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في الحريق، ويقوم رجال الإنقاذ بمسح الحطام للتحقق مما إذا كان هناك أي شخص محاصر. قال ضابط الشرطة إشاد والي، إن نحو 150 شخصاً أُصيبوا.